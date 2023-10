Πολιτική

Μώραλης στον ΑΝΤ1: Έχουμε κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα

Οι προτεραιότητες που έθεσε για την επόμενη δημαρχιακή θητεία και η αξιολόγηση των προβλημάτων.

Ο νυν δήμαρχος Πειραιά και υποψήφιος στις εκλογές της Κυριακής. Γιάννης Μώραλης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και την Ρίτσα Μπιζόγλη, πραγματοποιώντας έναν μίνι απολογισμό της δημαρχιακής του θητείας, ενώ αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της επόμενης αν οι πολίτες του Πειραιά τον εκλέξουν και πάλι.

«Έγιναν πολλά κατά τη διάρκεια αυτών των 4 ετών. Η πόλη μας είναι πιο καθαρή κι αυτό είναι κάτι που παραδέχονται όλοι, Έγιναν παρεμβάσεις και αναπλάσεις σε πολλές περιοχές, ενώ δρομολογήθηκε και η ολοκλήρωση του Πύργου του Πειραιά, ένα έργο σύμβολο για όλο τον Πειραιά και όχι μόνο», ανέφερε ο κ. Μώραλης.

«Παράλληλα όμως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα για τα οποία διαμαρτύρονται οι πολίτες και έχουν δίκιο. Γι’ αυτό ζητάμε άλλωστε την ψηφώ τους για να συνεχίσουμε το έργο μας», παραδέχτηκε ο κ. Μώραλης και πρόσθεσε πως προτεραιότητας της επόμενης θητείας θα είναι η επίλυσή αυτών των προβλημάτων, όπως «το κυκλοφοριακό, οι θέσεις πάρκινγκ, η οδοποιία και οι χώροι πρασίνου».

Ερωτηθείς για τα αντιπλημμυρικά έργα, είπε πως πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, αλλά θα γίνουν σημαντικά έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του συνδυασμού του, ενώ σε ότι αφορά τον Κηφισό, τόνισε πως αποτελεί «πονοκέφαλο» σε περίπτωση μεγάλων πλημμυρών, «πονοκέφαλος» που μεγαλώνει από το φαινόμενο της πολυαρμοδιότητας, καθώς για τον Κηφισό, άλλες αρμοδιότητες έχει ο Δήμος Πειραιά, άλλες η Περιφέρεια Αττικής και άλλες η κεντρική διοίκηση.

«Έχουμε πλήρες, ρεαλιστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα», ολοκλήρωσε ο κ. Μώραλης, καλώντας τους κατοίκους του Πειραιά να τον τιμήσουν και πάλι με τη ψήφο τους.

