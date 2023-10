Έιμι Γουάινχαουζ – “Back to Black”: Ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο You Tube

Life

Το ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο δείχνει την Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό να παρευρίσκεται σε μια κηδεία για ένα ειδύλλιο που έληξε άδοξα

Δέκα χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό της, η μουσική της Έιμι Γουάινχαουζ (Amy Winehouse) εξακολουθεί να σημειώνει τεράστια επιτυχία.

Και συγκεκριμένα το μουσικό βίντεο του «Back to Black» που κυκλοφόρησε το 2007 ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, γεγονός που την καθιστά μέρος μιας ελίτ ομάδας μουσικών.

Σε σκηνοθεσία του Φιλ Γκρίφιν (Phil Griffin), το ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο δείχνει την Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό να παρευρίσκεται σε μια κηδεία για ένα ειδύλλιο που έληξε άδοξα. Γράφτηκε από τον Μαρκ Ρόνσον (Mark Ronson) και την αείμνηστη σταρ εμπνευσμένο από την ταραχώδη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ (Blake Fielder-Civil), ο οποίος την είχε εγκαταλείψει για λίγο για μια πρώην σύντροφό του δύο χρόνια πριν από τη συμφιλίωση και τον γάμο τους το 2007. Τελικά το ζευγάρι χώρισε το 2009.

