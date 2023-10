Life

Πάρις Χίλτον: Η ζωή της γίνεται τηλεοπτική σειρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σειρά θα βασίζεται στα βιβλίο της σταρ «Paris: The Memoir» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2023

-

H ζωή της διάσημης κληρονόμου Πάρις Χίλτον (Paris Hilton) θα μεταφερθεί στην μικρή οθόνη από την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής A24.

Σύμφωνα με το Deadline η συμφωνία, φέρεται να περιλαμβάνει πολλά μηδενικά.

Η σειρά θα βασίζεται στα βιβλίο της σταρ «Paris: The Memoir» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2023 από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins.

Ειδήσεις σήμερα:

Καναδάς: Συνετρίβη αεροσκάφος κοντά σε ξενοδοχείο

Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Ισπανία: Δοκιμαστική εκτόξευση επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Miura-1 (βίντεο)