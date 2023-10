Life

Μις Πορτογαλία: Μια τρανς γυναίκα κέρδισε τον τίτλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μαρίνα Ματσέτε, θα είναι η δεύτερη διεμφυλική μετά την Μις Ολλανδία που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος.

-

Μια τρανς γυναίκα στέφθηκε, για πρώτη φορά, Μις Πορτογαλία και θα διαγωνιστεί στο Σαλβαδόρ για τον τίτλο της Μις Κόσμος, μαζί με άλλη μία διεμφυλική, τη Μις Ολλανδία.

Η αεροσυνοδός Μαρίνα Ματσέτε, 28 ετών, κέρδισε τον διαγωνισμό που έγινε την Πέμπτη στην Μπόρμπα.

«Είμαι υπερήφανη που θα είμαι η πρώτη διεμφυλική που θα διεκδικήσει τον τίτλο της Μις Κόσμος για την Πορτογαλία», έγραψε η ίδια στον ιστότοπό της αφού κέρδισε το πολυπόθητο στέμμα στον διαγωνισμό ομορφιάς.

«Για πολλά χρόνια δεν ήταν δυνατόν να συμμετάσχω και σήμερα είμαι υπερήφανη που ανήκω σε αυτήν την απίστευτη ομάδα των φιναλίστ», πρόσθεσε.

Τον Ιούλιο η 22χρονη Ρίκι Κολέ έγινε η πρώτη τρανς γυναίκα που στέφθηκε Μις Ολλανδία.

Η Ματσέτε και η Κολέ δεν είναι οι πρώτες διεμφυλικές που θα διαγωνιστούν για τον τίτλο της Μις Κόσμος: είχε προηγηθεί, το 2018, η Ισπανίδα Άνχελα Πόνθε.

Marina Machete (Trans) se corona como Miss Universo Portugal .

Van 2. pic.twitter.com/gpJpikzseT

— OSWALDO SANTANA (@OSWALSANTANA) October 6, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Νόμπελ Ειρήνης στην Ναργκίς Μοχαμαντί

Λάρισα: Απόπειρα βιασμού 14χρονης σε πάρκο

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)