Κίνα: Συναγερμός για τον τυφώνα Κόινου - Η προειδοποίηση από τις Αρχές

Η η Κρατική Διοίκηση Ωκεανών που εξέδωσε "πορτοκαλί" συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στο σύστημα προειδοποίησης τεσσάρων βαθμίδων που ισχύει στην Κίνα.

Οι αρχές της Κίνας εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για μεγάλα κύματα, έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους καθώς ο τυφώνας Κόινου πλησιάζει στην νότια επαρχία Γκουαντόνγκ και τη νήσο Χαϊνάν.

Στη Νότια Σινική Θάλασσα αναμένονται σήμερα και αύριο κύματα ύψους έως 9 μέτρων λόγω της καταιγίδας, όπως ανέφερε η Κρατική Διοίκηση Ωκεανών που εξέδωσε "πορτοκαλί" συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στο σύστημα προειδοποίησης τεσσάρων βαθμίδων που ισχύει στην Κίνα.

Ο Κόινου κινείται προς τα δυτικά κατά μήκος των νότιων ακτών της Κίνας, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, και αναμένεται να εξασθενήσει σε ισχυρή τροπική καταιγίδα αργά τη Δευτέρα. Λόγω του Κόινου τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή τους και σχεδόν 400 τραυματίστηκαν στην Ταϊβάν.

