Χατζηδάκης: Δεν μπορούμε να έχουμε μία κυβερνώσα Δικαιοσύνη

«Στο τέλος της χρονιάς θα δούμε τον έκτακτο δημοσιονομικό χώρο», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για νέα θετικά μέτρα.

«Θα επιδιώξουμε μέχρι το τέλος ο προϋπολογισμός να κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό που έχουμε ανακοινώσει, το 1.1%. Αυτό είναι το διαβατήριο για τις αγορές, τις επενδύσεις», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

«Εκείνο το οποίο μας βοηθάει και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι ότι υπάρχει υπεραπόδοση και της ίδιας της οικονομίας. Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, επειδή έχουμε ένα σωστό μείγμα οικονομικής πολιτικής αυτό αντανακλάται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Στο τέλος της χρονιάς θα δούμε τον έκτακτο δημοσιονομικό χώρο», πρόσθεσε.

Για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε, «Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιφρονεί τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μία κυβερνώσα δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν, απλώς και μόνο ερμηνεύοντας κάποια άρθρα του Συντάγματος θα καταλήγουμε ότι πρέπει να έρθει το υπ. Οικονομικών και να δίνει λεφτά, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ, τα λεφτά αφορούν μία συγκεκριμένη ομάδα, η οποία τυχαίνει να αποφασίζει και για τον εαυτό της.

Δεν θα αμφισβητήσω τις πρόνοιες του Συντάγματος για τους δικαστικούς. Εμείς λαμβάνουμε υπόψιν μας την απόφαση αυτή αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας και την ανάγκη να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός, να μην εκτροχιαστεί η οικονομία. Διότι, αν αρχίσουμε πάλι να έχουμε υπερβολικά ελλείμματα στον προϋπολογισμό και ελλείμματα για τις συντάξεις, ο λογαριασμός αυτός θα πάει στους Έλληνες πολίτες. Σε λίγες ημέρες θα έρθει στη Βουλή μία ρύθμιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψιν την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά ακόμα περισσότερο θα λαμβάνει υπόψιν την ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», πρόσθεσε.

