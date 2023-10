Πολιτική

Εκλογές – Σταυριανουδάκης: Τι ώρα θα έχουμε ασφαλή εικόνα για τα αποτελέσματα

Η αμοιβή για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, το ψηφοδέλτιο του ενός μέτρου και οι 152.000 υποψήφιοι.

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» και αναφέρθηκε στην εκλογική διαδικασία και τις κάλπες που θα στηθούν για την τοπική αυτοδιοίκηση.

«Πρόκειται για μια διαφορετική διαδικασία σε σχέση με τις προηγούμενες αυτοδιοικητκές εκλογές, με κυριότερη αλλαγή ότι εκλέγεται από τον πρώτο γύρο όποιος πλειοψηφήσεις με ποσοστό που ξεπερνάει το 43%», ανάφερε ο κ. Σταυριανουδάκης και πρόσθεσε ότι καθώς θα υπάρχουν δυο κάλπες μια για την Περιφέρεια και μια για τον δήμο, «ασφαλή αποτέλεσμα θα έχουμε γύρω στις 22:30».

Ακόμη μια αλλαγή που θα ισχύσει από αυτές τις εκλογές, είναι ότι τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών θα αποζημιωθούν με 40 ευρώ για την πρώτη Κυριακή και με 30 ευρώ για τη δεύτερη Κυριακή και τις επαναληπτικές εκλογές όπου χρειαστεί.

Ο κ, Σταυριανουδάκης, είπε ότι οι υποψήφιοι σε αυτές τις εκλογές φτάνουν τις 152.000, ενώ υπάρχει ψηφοδέλτιο που είναι σχεδόν ένα μέτρο, για την ακρίβεια 98 εκατοστά.

