Κορονοϊός: “Καμπανάκι” από τους ειδικούς για δύσκολο χειμώνα

Οι ειδικοί συστήνουν τα επικαιροποιημένα εμβόλια, την ώρα που οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν φτάσει τις 150 ημερησίως και συνεχώς αυξάνονται.

Καμπανάκι κρούουν οι ειδικοί μετά και την ταχεία εξάπλωση του κορονοϊού καθώς το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν περισσότερες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία και αύξηση θανάτων, που έφτασαν τους 53, την τελευταία εβδομάδα.

Οι ειδικοί πάντως προβλέπουν περαιτέρω αύξηση κρουσμάτων, ενώ δεν αποκλείουν να πιεστεί το σύστημα υγείας το επόμενο διάστημα, με τη συνύπαρξη κορονοϊού, γρίπης και συγκυτιακού ιού.

«Η επιδημία του κορονοϊού αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην ηπειρωτική χώρα με επίκεντρο την Αττική και ενδεχομένως την Θεσσαλονίκη. Επομένως αναμένεται αύξηση ποσοτική των κρουσμάτων, αύξηση των εισαγωγών στο νοσοκομείο και πιθανώς αύξηση τους νοσηλευόμενους στις μονάδες εντατικής θεραπείας ενώ ήδη διαπιστώνεται διπλασιασμός των θανάτων σε σχέση με το καλοκαίρι» τόνισε στο Νίκος Τζανάκης στο OPEN.

Όπως πρόσθεσε «μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας είναι σίγουρο. Κάθε μέρα εισάγονται περίπου 150 ασθενείς στα νοσοκομεία της χώρας εξαιτίας του κορονοϊού επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα ο αριθμός αν φτάσει τις 400 ή τις 500 εισαγωγές στα νοσοκομεία θα έχουμε πίεση».

Από την πλευρά του ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος τόνισε «από τον αριθμό των κρουσμάτων των καταγεγραμμένων ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Θα πρέπει να κάνουμε τεστ για να ξέρουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε covid και να συμπεριφερόμαστε αναλόγως».

Το ανάχωμα που θα συγκρατήσει τον κορονοϊό και θα προστατεύσει συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι τα επικαιροποιημένα εμβόλια επισημαίνουν οι επιστήμονες. Προς το παρών πάντως η εθνική επιτροπή εμβολιασμού δεν έχει δώσει οδηγίες για το πότε και ποιους θα αφορά.

«Τις προσεχείς εβδομάδες θα έχουμε ένα καινούργιο εμβόλιο το οποίο θα συνοδεύεται φυσικά και με τις οδηγίες και πάλι μιλάμε για τους ανθρώπους τους ιδιαιτέρως ευπαθείς κατά προτεραιότητα» ανέφερε ο κ. Εξαδάκτυλος.

Σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντική είναι και η έγκαιρη χορήγηση αντιικών φαρμάκων σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας καθώς αυτό μεταφράζεται σε νοσηλείες που αποφεύχθηκαν.

