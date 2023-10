Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Οκτωβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα.

-

Σήμερα 8 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Ιερομάρτυρος Αρτέμονος, πρεσβυτέρου εν Λαοδικεία.

Μάρτυρος Πελαγίας της παρθένου.

Οσιομάρτυρος Ιγνατίου του νέου, του εκ Ζαγοράς.

Οσίων Πελαγίας της από εταιρίδων και Ταϊσίας της πρώην πόρνης.

Ανατολή Ηλίου - 07:25

Δύση Ηλίου - 18:59

Διάρκεια ημέρας 11 ώρες, 34 λεπτά

Η Σελήνη είναι 24 ημερών.