Εκλογές - Ζαχαριάδης: Ραντεβού την άλλη Κυριακή

Στον Νέο Κόσμο άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων.

Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί προσήλθε στο εκλογικό τμήμα του Νέου Κόσμου για να ψηφίσει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τον συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη», αμέσως μετά προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είναι μια μέρα γιορτής, δημοκρατίας, συμμετοχής. Η πρόκληση Αθήνα είναι στα χέρια σας, αξιοποιείστε τη δύναμη που έχετε, ψηφίστε για την πόλη που θέλετε».

Και αμέσως μετά πρόσθεσε: «Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλά αποτελέσματα να έχουμε και ραντεβού την άλλη Κυριακή».

