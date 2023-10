Κόσμος

Σεισμός στον Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)

Μπαράζ φονικών σεισμών στο Αφγανιστάν. Χιλιάδες νεκροί, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και βιβλική καταστροφή. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Τους 2.053 έφθασε ο αριθμός των νεκρών από τον χθεσινό σεισμό στο δυτικό Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο διαχείρισης καταστροφών.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 9.240, ενώ 1.328 σπίτια έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent.

Μετά την ισχυρή δόνηση των 6,3 βαθμών ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, καταστρέφοντας περίπου έξι χωριά, με τους σεισμούς αυτούς να είναι από τους φονικότερους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες.

Εκατοντάδες πολίτες έχουν θαφτεί στα χαλάσματα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Ενημέρωσης και Πολιτισμού.

