Κασσελάκης: Απάντηση στο δημοσίευμα που τον εμφανίζει ως μέλος των Ρεπουμπλικανών

Δείτε τι σκαρφίστηκαν τα ακροδεξιά πιστόλια ανήμερα εκλογών, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης. Η ανάρτησή του.

Διαψεύδει το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία» που τον φέρει να είναι μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος των ΗΠΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης αναφέρει ότι δεν είναι μέλος κανενός κόμματος ωστόσο προσθέτει ότι από το 2007 στήριξε φανερά το Δημοκρατικό Κόμμα και τους Ομπάμα - Μπάιντεν.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Δείτε τι σκαρφίστηκαν τα ακροδεξιά πιστόλια ανήμερα εκλογών! Να με εμφανίσουν ως Ρεπουμπλικανό. Ο οποίος μάλιστα, το 2023, την ώρα που συζητούσε με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, τάχα εγγραφόταν στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα στις ΗΠΑ! Το «έγγραφό» τους έχει μέχρι και ψεύτικη διεύθυνση. Σας παραθέτω -όπως πάντα- την αλήθεια: Πληκτρολογώ τα πραγματικά μου στοιχεία και το σύστημα δεν με εμφανίζει εγγεγραμμένο σε κανένα κόμμα. Όμως δεν θέλω να κρύβομαι: Στήριξα φανερά το Δημοκρατικό Κόμμα και τους Ομπάμα - Μπάιντεν από το 2007. Και οι μικρές δωρεές που έχω κάνει, ήταν πάντα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ως προς την εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».

