Πολιτική

Κουτσούμπας: Οι σημερινές εκλογές έχουν εντελώς πολιτικό χρώμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας ψήφισε σε εκλογικό κέντρο στη Ν. Ιωνία.

-

«Σήμερα ψηφίζουμε για δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια το ψηφοδέλτιο της "Λαϊκής Συσπείρωσης" με το γαρύφαλλο, για να βγει δυνατός ο λαός από την κάλπη, γιατί ακριβώς τα ψηφοδέλτια της "Λαϊκής Συσπείρωσης", οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θα εκλεγούν, θα θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση των πολιτών, του λαού, γιατί ακριβώς ενδιαφερόμαστε για τις ανάγκες των πολλών, του ελληνικού λαού, και όχι για τα κέρδη των λίγων» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος σε εκλογικό κέντρο στη Ν. Ιωνία.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν έχουν πολιτικό χρώμα οι τοπικές εκλογές ο Δ. Κουτσούμπας απάντησε: «Εντελώς πολιτικό χρώμα, άλλωστε όλοι το λένε πλέον αυτό. Κάθε πράξη μας είναι πολιτική ούτως ή άλλως»

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Οκτωβρίου

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σεισμός στον Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)