Ιμαλάια: Χιονοστιβάδα σκόρπισε τον θάνατο

Νεκροί και αγνοούμενοι από τη χιονοστιβάδα στο όρος Σισαπάνγκμα και σε υψόμετρο μεταξύ 7.600 και 8.000 μέτρων

Δύο ορειβάτες, από ΗΠΑ και Νεπάλ, σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδα στο όρος Σισαπάνγκμα (νοτιοδυτική Κίνα), μια από τις υψηλότερες κορυφές στον κόσμο, όπως ανέφεραν σήμερα (8/10) οι διοργανωτές στο γαλλικό πρακτορείο (AFP).

Υπάρχουν επίσης δύο αγνοούμενοι, μία Αμερικανίδα και ένας διάσημος ορειβάτης από το Νεπάλ, καθώς και ένας σοβαρά τραυματισμένος, επίσης από το Νεπάλ, σύμφωνα με την εταιρεία που διοργάνωσε την ανάβασή τους.

Το όρος Σισαπάνγκμα, που βρίσκεται στα Ιμαλάια, έχει κορυφές στα 8.027 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της κινεζικής επικράτειας, στην Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε το Σάββατο (7/10) «σε υψόμετρο μεταξύ 7.600 και 8.000 μέτρων», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο το Sports Bureau από το Θιβέτ.

«Η χιονοστιβάδα σκότωσε δύο ορειβάτες από ΗΠΑ και Νεπάλ, μία Αμερικανίδα και ένας ορειβάτης από το Νεπάλ αγνοούνται και ένας ορειβάτης από το Νεπάλ τραυματίστηκε σοβαρά», σύμφωνα με το πρακτορείο, το οποίο δεν διευκρινίζει την ταυτότητα και το φύλο των θυμάτων.

