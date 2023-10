Αθλητικά

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Η Euroleague ανέβαλε δύο αγώνες

Η ομοσπονδία ανακοίνωσε την εναντίωσή της σε κάθε εχθροπραξία και την πρόθεση να αναβάλει όποιον αγώνα κριθεί αναγκαίο.

H Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της Αρμάνι Μιλάνου με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 2η αγωνιστική, αλλά και της συνάντησης του Euro Cup Χάποελ Αλ Αβίβ- Γουλβς Βίλνιους, επίσης για τη 2η αγωνιστική.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο αγώνας 2ου γύρου της κανονικής σεζόν του BKT EuroCup μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Γουλβ Βίλνιους, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου, και ο αγώνας της κανονικής περιόδου EuroLeague της Turkish Airlines, του γύρου 2, μεταξύ Αρμάνι Μιλάνο και Μακάμπι Τελ Αβίβ, προγραμματισμένος για 12 Οκτωβρίου, έχουν ανασταλεί μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την έναρξη της ένοπλης σύγκρουσης στο Ισραήλ.

Η Euroleague Basketball παρακολουθεί την κατάσταση και θα αξιολογήσει μαζί με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό των αγώνων με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν είναι διαθέσιμες.

Η Euroleague Basketball επαναλαμβάνει τη σταθερή της δέσμευση ενάντια σε όλες τις πράξεις βίας και υπέρ της ειρήνης και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη φωνή της για να προάγει το σεβασμό, την ένταξη και τη διαφορετικότητα, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του οργανισμού και των ομάδων του.

Η Euroleague Basketball επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από τη συνεχιζόμενη τραγωδία».

