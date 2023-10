Πολιτική

Εκλογές - Περιφέρειες: Ποιες “κλειδώνουν” από την πρώτη Κυριακή

Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα στην Περιφέρεια Αττικής. Ποιες Περιφέρειες "καθάριζουν", που γίνονται ντέρμπι για την επόμενη Κυριακή.

Καθαρές νίκες αλλά και ντέρμπι βγάζουν τα πρώτα αποτελέσματα για τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Από την ενσωμάτωση περίπου στο 45% προκύπτει ότι:

Με καταμετρημένο πάνω από το 30% στο σύνολο των ψήφων για τις Περιφερειακές εκλογές, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Στην Αττική, με ενσωμάτωση 37,03% ο υποστηριζόμενος από τη ΝΔ και πρώην υπουργός Νίκος Χαρδαλιάς φαίνεται να κυριαρχεί των υποψηφίων του από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 46,26%. Έπεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος με στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Ιωακειμίδης με ποσοστό 15,96%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο υποστηριζόμενος από το ΚΚΕ Ιωάννης Πρωτούλης με ποσοστό 14,06 ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει ο Γιάννης Σγουρός, υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 13,12%.

Στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης στο 31,86% της ενσωμάτωσης προηγείται ο νυν περιφερειάρχης και υποστηριζόμενος από τη ΝΔ Χρήστος Μέτιος με ποσοστό 41,78% ενώ έπεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος Χριστόδουλος Τοψίδης με 34,77%.

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 38,07% προηγείται ο Αλκιβιάδης Στεφανής που υποστηρίζεται από τη ΝΔ με ποσοστό 40,25% ενώ τη δεύτερη θέση με 33,74% καταλαμβάνει ο υποψήφιος Κωνσταντίνος Μουτζούρης, που προέρχεται από τη ΝΔ, ωστόσο κατέρχεται στις εκλογές με ανεξάρτητο συνδυασμό.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο νυν περιφερειάρχης και υποστηριζόμενος από τη ΝΔ Νεκτάριος Φαρμάκης φαίνεται να διατηρεί τη θέση του από τον πρώτο γύρο, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 30,11%, πετυχαίνοντας προς το παρόν ποσοστό 59,77%. Στη δεύτερη θέση ο Σπυρίδων Σκιαδαρέσης, υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνει 12,72%

Στη Δυτική Μακεδονία, η εικόνα στο 32,31% της ενσωμάτωσης διαμορφώνεται ως εξής: ο νυν περιφερειάρχης και υποστηριζόμενος από τη ΝΔ Γιώργος Κασαπίδης προηγείται με 35,74% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος Γιώργος Αμανατίδης με 35,54%.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, ο Αλέξανδρος Καρχιμάνης υποστηριζόμενος από τη ΝΔ και νυν περιφερειάρχης, επίσης φαίνεται να εκλέγεται από τον πρώτο γύρο, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 33,14%, πετυχαίνοντας προς το παρόν ποσοστό 55,29%. Δεύτερος στην κούρσα των εκλογών είναι ο Ιωάννης Στέφος, υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό 12,20%

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο νυν περιφερειάρχης, Κωνσταντίνος Αγοραστός, συγκεντρώνει προς το παρόν το 41,58% των ψήφων σε ποσοστό ενσωμάτωσης 31,85%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος με τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, Δημήτριος Κουρέτας, ο οποίος προς το παρόν συγκεντρώνει 34,28%.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Ιωάννης Τρεπεκλής, προερχόμενος από τη ΝΔ, με τον ανεξάρτητο συνδυασμό «ΙΟΝΙΑ ΕΠΟΧΗ», συγκεντρώνει το 30,19% σε ποσοστό ενσωμάτωσης 31,76%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η νυν περιφερειάρχης και υποστηριζόμενη από τη ΝΔ Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου με ποσοστό 28,59%.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 31,77%, ο Απόστολος Τζιτζικώστας φαίνεται να πετυχαίνει μία καθαρή νίκη από τον πρώτο γύρο συγκεντρώνοντας έως τώρα 60,57%, ενώ ο υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Παπαστεργίου, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 10,42%.

Στην Περιφέρεια Κρήτης, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 30,05% προηγείται και φαίνεται να πετυχαίνει την εκλογή του από τον α' γύρο, ο υποψήφιος προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Σταύρος Αρναουτάκη, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, συγκεντρώνοντας το 77,79%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Σπυρίδων Δανέλλης, από τον ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό 11,40%.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Γεώργιος Χατζημάρκος, νυν περιφερειάρχης και υποψήφιος προερχόμενος από τη ΝΔ, συγκεντρώνει ήδη το 66,19% σε ποσοστό ενσωμάτωσης 33,61%, γεγονός που σηματοδοτεί ότι ενδέχεται να μην υπάρξει β' γύρος την επόμενη Κυριακή. Στη δεύτερη θέση, ο Νικηφόρος Παπανικόλας, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνει το 15,01%.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δημήτριος Πτωχός, υποστηριζόμενος από τη ΝΔ, φαίνεται να προηγείται με ποσοστό 42,62% σε ποσοστό ενσωμάτωσης 34,52%. Στη δεύτερη θέση, ο Πέτρος Τατούλης συγκεντρώνει 32,11% και περνάει στον β' γύρο την επόμενη Κυριακή.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Φάνης Σπανός, νυν περιφερειάρχης και υποστηριζόμενος από τη ΝΔ, με ποσοστό ενσωμάτωσης 30,07% φαίνεται να πετυχαίνει την εκλογή του από τον α' γύρο με ποσοστό 48,62%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος που έλαβε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, Απόστολος Γκλέτσος, με ποσοστό 25,07%.

