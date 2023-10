Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Οι πολίτες επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη στη ΝΔ (βίντεο)

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός μετά τα πρώτα αποτελέσματα σε δήμους και περιφέρειες.

"Οι πολίτες επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη στη ΝΔ", δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν μεταβεί στο εκλογικό κέντρο του Νίκου Χαρδαλιά, του θριαμβευτή των αυτοδιοικητικών εκλογών στην περιφέρεια Αττικής.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά τη δουλειά της, την επόμενη εβδομάδα θα δώσουμε τη μάχη του β΄ γύρου για όσους υποψήφιους δεν εξελέγησαν από την πρώτη Κυριακή», είπε Μμεταξύ άλλων και υπογράμμισε ότι «τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα».

«Το γαλάζιο του χάρτη πρέπει να είναι γαλάζιο της δημιουργίας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους τους περιφερειάρχες.

Κατόπιν, ο πρωθυπουργός μετέβη στα γραφεία του συνδυασμού «Αττική Μπροστά» του Νίκου Χαρδαλιά

