Εκλογές – Τζιτζικώστας: Θα χτίσουμε την περιφέρεια που θα πάει μόνο μπροστά

Η δήλωση του επανεκλεγέντος περιφερειάρχη Αττικής, Απόστολου Τζιτζικώστα, μετά τη μεγάλη του νίκη.

Την πρώτη δήλωση μετά τη σαρωτική επανεκλογή του έκανε ο περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Σήμερα η Μακεδονία νίκησε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που με εμπιστεύεστε με ποσοστά 60 και 79 τοις εκατό, στη δεύτερη σε έκταση μεγαλύτερη περιφέρεια στη χώρα. Για μένα αυτό είναι συμβόλαιο εμπιστοσύνης κι εντολής ευθύνης, να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε στην κεντρική Μακεδονία», είπε, σχολιάζοντας το ποσοστό άνω του 60% που κατέκτησε στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον προεκλογικό αγώνα, είπε ότι:

«Ήταν ένας ωραίος αγώνας, όλες ούτε τις μέρες που βρέθηκα χωριό -χωριό, γειτονιά -γειτονιά μιλήσαμε και θέλω να ξέρετε όσο ζω θα συγκρίνουμε με την εντολή εμπιστοσύνης που μου δώσατε σήμερα. Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά το χρόνια παλεύουμε για τον τόπο μας η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας είναι ...να ευχαριστώ τους οκτώ ανθυποψηφίους μου για τον πολιτισμένο αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί, είναι ένα παράδειγμα για όλη την Ελλάδα».

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στους συνεργάτες του και στους ψηφοφόρους του, λέγοντας πως:

«Ό,τι καταφέραμε το καταφέραμε με αυτή την ομάδα, την ομάδα της αλληλεγγύης, την ομάδα της Νίκης. Εδώ είμαστε όλοι νικητές δεν υπάρχουν ηττημένοι. Θα συνεχίσω να είμαι περιφερειάρχης όλων των Μακεδόνων ανεξαιρέτως.

Δουλέψαμε σκληρά, καθημερινά έχοντας στο επίκεντρο τον πολίτη, τον άνθρωπο, τους καθημερινούς ανθρώπους που δίνουν τις μάχες στον τόπο τους.

Την εμπιστοσύνη σας δεν πρόκειται να την προδώσω ποτέ. Θα συνεχίσω και τα επόμενα χρόνια να δίνω τύχη για να βρίσκεται η περιφέρεια στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και στην κορυφή της Ευρώπης».

Ευχαριστώντας τέλος, τους ανθρώπους που είναι κοντά του, είπε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που δουλεύουν νυχθημερόν φέρνοντας αποτελέσματα στον τόπο μας θέλω να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες εθελοντές μας σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία ένα τεράστιο ευχαριστώ στα παιδιά και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου την Ελεάνα και τον γιο μου τον Γιώργο και την κόρη μου τη Ναταλία όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μου με στηρίζουν και μου δίνουν τη δύναμη να συνεχίζω τη δουλειά που κάνω.

Για όλους εσάς, φίλες και φίλοι, η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντική για μένα, είναι σημαντική για όλη την κεντρική Μακεδονία. Στείλαμε το μήνυμα παντού ότι όλοι μαζί μπορούμε και στέκομαι εδώ ενώπιον σας για να δεσμευτώ.

Για ακόμη μία φορά ότι με αυτήν την ομάδα θα προχωρήσουμε και θα χτίσουμε τη Μακεδονία του 2030 μια περιφέρεια σύγχρονη έξυπνη πράσινη και ανθρώπινη μία περιφέρεια για όλους μία περιφέρεια που πάει μόνο μπροστά να είστε καλά».

Ζέρβας: Η Θεσσαλονίκη δεν γυρίζει πίσω, δεν εξαγοράζεται

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας σε δήλωσε που έκανε μετά τα πρώτα αποτελέσματα, ανέφερε: «Οι πολίτες μίλησαν και όλοι οφείλουμε να τους ακούσουμε. Απαιτούν περισσότερα. Τους ακούω και τους καταλαβαίνω. Τέσσερα χρόνια προσπαθήσαμε πολύ, παρά τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουν. Τους καλώ την επόμενη Κυριακή να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν, γιατί τις επόμενες πέντε ημέρες κρίνεται το μέλλον της πόλης. Κρίνεται αν στο τιμόνι της θα βρίσκονται άνθρωποι με σχέδιο, αν θα ολοκληρωθούν μια σειρά από μεγάλα έργα ή αν θα παραδώσουμε την πόλη σε επιχειρηματικά συμφέροντα εξ Αθηνών. Αν θα παραδώσουμε την πόλη σε ένα παλιό, αποτυχημένο πολιτικό προσωπικό, που συνασπίστηκε και θέλει να έρθει και πάλι στα πράγματα. Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά σε αυτή την πόλη.

Όλοι έχουν παρελθόν και παρόν. Το δίλημμα είναι ένα και ξεκάθαρο. Την εβδομάδα αυτή θα μιλήσουμε ξανά για όλα. Για προτάσεις, σχέδια και λύσεις. Θα πάμε πόρτα - πόρτα, σπίτι - σπίτι και θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Η Θεσσαλονίκη δεν γυρίζει πίσω. Η Θεσσαλονίκη δεν εξαγοράζεται. Στη ζωή μου έμαθα να δίνω δύσκολες μάχες και να τις κερδίζω. Είμαι βέβαιος ότι την επόμενη Κυριακή, εδώ, σε αυτό το σημείο, θα γιορτάζουμε μαζί μια νίκη της πόλης, μια νίκη των πολιτών της».





