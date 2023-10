Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ: Νέα επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ

Νέος συναγερμός για ρουκέτες της Χαμάς κηρύχθηκε στο Τελ Αβίβ και τα περίχωρά του αργά το βράδυ χθες Κυριακή, μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος το πρωί του Σαββάτου με απολογισμό τουλάχιστον 700 νεκρούς.

Ακούστηκαν εκρήξεις στην παραθαλάσσια μητρόπολη, που πιστεύεται ότι στην πλειονότητά τους οφείλονταν σε καταρρίψεις από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος. Νωρίτερα, ακούστηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας σε κοινότητες νότια του Τελ Αβίβ.

Στην Ασκελόν, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, χτυπήθηκε πολυκατοικία, σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι σαφές αν υπήρξαν θύματα.

Το Σάββατο το Ισραήλ υπέστη την πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως κράτους, με πάνω από 700 νεκρούς, και ο αριθμός των θανάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο των ένοπλων δυνάμεων είναι πρακτικά βέβαιο πως θα αυξηθεί, καθώς πολλοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

