Κόσμος

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Βιβλική καταστροφή με χιλιάδες νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο χτύπημα του Εγκέλαδου σε μια χώρα που είναι σεισμογενής.

-

Πάνω από 2.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό του Σαββάτου και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, καθώς πρόκειται για το πιο πολύνεκρο χτύπημα του Εγκέλαδου στη χώρα.

Πάνω από 1.300 σπίτια καταστράφηκαν το Σάββατο από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 βαθμών, μετά τον οποίο σημειώθηκαν οκτώ μετασεισμοί. Ο σεισμός έπληξε περιοχές που βρίσκονται 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αφγανικές αρχές.

Νέος μετασεισμός 4,2 βαθμών σημειώθηκε στην ίδια ζώνη γύρω στις 07:00 (05:30 ώρα Ελλάδος) την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο των ΗΠΑ USGS.

Οι σεισμικές αυτές δονήσεις βρίσκονται μεταξύ των πιο φονικών παγκοσμίως φέτος, έπειτα από αυτές στην Τουρκία και τη Συρία που προκάλεσαν, βάσει υπολογισμών, τον θάνατο περίπου 50.000 ανθρώπων τον Φεβρουάριο.

Ο Τζάναν Σαγίκ, εκπρόσωπος του υπουργείου αντιμετώπισης Καταστροφών των Ταλιμπάν, ανέφερε σε μήνυμά του προς το Reuters ότι ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 2.445, αλλά αναθεώρησε προς τα κάτω τον αριθμό των τραυματιών σε "πάνω από 2.000".

Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι 9.240 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από τους σεισμούς, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός είχε ανακοινώσει νωρίτερα χθες ότι ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν σε 500.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αντιμετώπισης Καταστροφών των Ταλιμπάν διευκρίνισε επίσης ότι 1.320 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στον Ισραήλ: Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Ταύρος: Φωτιά σε εργοστάσιο