Το Νόμπελ Οικονομίας στην Κλόντια Γκόλντιν

Η Αμερικανίδα οικονομολόγος τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2023 για τις εργασίες της με θέμα την θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η Αμερικανίδα οικονομολόγος Κλόντια Γκόλντιν (Claudia Goldin) τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2023 για τις εργασίες της με θέμα την θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η βραβευόμενη, η τρίτη γυναίκα που βραβεύεται με το Νόμπελ Οικονομίας, «εμβάθυνε την κατανόησή μας για την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας», ανακοίνωσε η επιτροπή του Νόμπελ.

«Οι έρευνες της Κλόντια Γκόλντιν μας έδωσαν μία νέα και συχνά απροσδόκητη οπτική του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των γυναικών στην αγορά εργασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής.

«Η Κλόντια Γκόλντιν έψαξε στα αρχεία και συγκέντρωσε δεδομένα άνω των 200 ετών για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που της επέτρεψε να δείξει πώς και γιατί οι διαφορές στην αμοιβή και στο ποσοστό απασχόλησης ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες εξελίχθηκαν κατά την διάρκεια των χρόνων», σημείωσε ο Ραντ Χόλμαρσον της επιτροπής Νόμπελ.

