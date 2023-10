Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

«Ο Άρης έχει δυσαρμονική όψη με τον Πλούτωνα με αποτέλεσμα εντάσεις με συνεργάτες ή με σύντροφο, καθώς επίσης απρόσμενα, και λόγους για να προσέχουμε, να προετοιμαστούμε και να προφυλαχθούμε έγκαιρα», είπε η Λίτσα Πατέρα τη Δευτέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

«Το ταραγμένο κλίμα αφορά ιδιαίτερα τους Κριούς και κυρίως όσους είναι γεννημένοι τις πρώτες μέρες», είπε ακόμη η αστρολόγος.

Ωστόσο, όπως προσέθεσε η Λίτσα Πατέρα, «η στάση αναμονής προκειμένου να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα και να αποφασίσουμε τρόπους αντιμετώπισης, είναι η καλύτερη λύση σε τέτοιες δυσκολίες».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

