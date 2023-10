Αθλητικά

F1: Νικητής ο Φερστάπεν και όσα έγιναν στο GP Κατάρ (βίντεο)

Όλα όσα συνέβησαν στο 18ο Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της F1 που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και ANT1+.

Το 18o Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στο Κατάρ και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 8 Οκτωβρίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, o οποίος στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής για 3η συνεχή χρονιά!

Ο Ολλανδός σφράγισε τη νίκη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή και για το 2023 στον αγώνα Sprint του Σαββάτου, που είχε νικητή τον Όσκαρ Πιάστρι και μεταδόθηκε απευθείας από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τις επιδόσεις του Μαξ Φερστάπεν εδώ:

https://www.antenna.gr/watch/1672194/gp-katar-sprint-niki-piastri-protathlitis-o-verstappen

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 18ο GRAND PRIX ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

O χθεσινός αγώνας στο Κατάρ θα μείνει στην ιστορία για την πίεση που ασκήθηκε στους οδηγούς κατά τη διάρκειά του. Οι οδηγοί έφτασαν στα ανθρώπινα όρια, καθώς οι υποχρεωτικές αλλαγές ελαστικών για λόγους ασφαλείας έδωσαν φρενήρη ρυθμό στον αγώνα. Το ύψος των κερμπ προκαλούσε χτυπήματα στα ελαστικά, όπως διαπιστώθηκε από τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Οι οργανωτές παρενέβησαν αλλάζοντας τα όρια της πίστας και η FIA σε συνεργασία με την Pirelli έβγαλαν μια οδηγία ότι το ανώτατο όριο χρήσης των ελαστικών θα ήταν οι 18 γύροι. Καθότι ο αγώνας διαρκούσε 57 γύρους, αυτό οδήγησε νομοτελειακά σε 3 τουλάχιστον αλλαγές ελαστικών. Με τη μαλακή γόμα, όπως φάνηκε από τον αγώνα Sprint του Σαββάτου, να μην αποτελεί αξιόπιστη λύση για πολλούς γύρους, οι οδηγοί περιορίστηκαν στη χρήση της μέσης και της σκληρής γόμας. Από αυτές διέθεταν μόλις 5 σετ από την αρχή του τριημέρου, τα οποία εξάντλησαν, καθώς κανείς δεν χρειάζονταν να διαχειριστεί τα ελαστικά ούτε να τα προφυλάξει βάση της ταχύτερης στρατηγικής. Όλοι πήγαιναν με τέρμα το γκάζι συνέχεια, με αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να φτάσουν στα όριά τους. Ο Σάρτζαντ εγκατέλειψε από εξάντληση, ο Οκόν έκανε εμετό από την ένταση ενόσω οδηγούσε, ο Στρολ βρέθηκε στο ιατρείο της πίστας και ο Πιάστρι δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος μετά τον τερματισμό.

O αγώνας ξεκίνησε με δράμα, καθώς στην πρώτη στροφή συγκρούστηκαν οι Mercedes μεταξύ τους. Ο Ράσελ εκκινούσε 2ος και ο Χάμιλτον 3ος, αλλά είχε βάλει τη μαλακή γόμα στην εκκίνηση έναντι της μέσης που είχαν οι υπόλοιποι οδηγοί γύρω του. Αυτό του έδωσε καλύτερη πρόσφυση και στην πρώτη στροφή βρέθηκαν μαζί Χάμιλτον, Ράσελ και Φερστάπεν με τον Ολλανδό από την εσωτερική, τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή από την εξωτερική και τον Ράσεν ανάμεσά τους. Ο Ράσελ δεν είχε που να πάει, ο Χάμιλτον όταν έστριψε χτύπησε με τον πίσω δεξιά τροχό του τον εμπρός αριστερά του Ράσελ. Αρχικά αντέδρασε λέγοντας «με πέταξε έξω ο teammate μου» αλλά μετέπειτα παραδέχτηκε το λάθος που τον οδήγησε σε εγκατάλειψη και ανέλαβε την ευθύνη. Αντίθετα, ο Ράσελ μπόρεσε να συνεχίσει και κατάφερε από τελευταίος να ανέβει 4ος εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα της Mercedes.

Πιο μπροστά, ο Φερστάπεν έκανε έναν μοναχικό αγώνα σημειώνοντας σχετικά εύκολα την 14η νίκη του σε 17 αγώνες. Οι McLaren των Πιάστρι και Νόρις, που εκκινούσαν από την 6η και 10η θέση αντίστοιχα, ανέβηκαν στις θέσεις 2 και 3, χάρη στην ταχύτητα των πορτοκαλί μονοθεσίων. Ο Νόρις βρέθηκε να διαμαρτύρεται στο τέλος, ζητώντας να τον αφήσουν να επιτεθεί στον Πιάστρι. Η βρετανική ομάδα, όμως, επέλεξε να σιγουρέψει τους 33 βαθμούς, που την έφεραν μια αναπνοή από την Aston Martin στη μάχη της 4ης θέσης στους κατασκευαστές. Αντίθετα, η Ferrari, που δεν τα πήγε καλά σ’ αυτόν τον αγώνα έχασε έδαφος στη μάχη της 2ης θέσης έναντι της Mercedes, που πλέον αύξησε τη διαφορά στους 28 βαθμούς. Οι κόκκινοι διέγνωσαν ένα πρόβλημα στο σύστημα τροφοδοσίας της Ferrari του Σάινθ (διαρροή καυσίμου) μια ώρα πριν την εκκίνηση, αλλά δεν προλάβαιναν να το διορθώσουν, καθώς χρειάζονταν αφαίρεση της υβριδικής μηχανής και έτσι αποφάσισαν να μην εκκινήσει το μονοθέσιο του Ισπανού. Ο Λεκλέρκ με την άλλη Ferrari έκανε ένα μοναχικό αγώνα, εκκίνησε και τερμάτισε 5ος χωρίς να είναι σε θέση να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον έφτασε και τον πέρασε ο Ράσελ, που είχε βρεθεί τελευταίος μετά τη σύγκρουση με τον Χάμιλτον στον 1ο γύρο. Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια των Alfa Romeo, που απαλλαγμένοι από το άγχος φθοράς των ελαστικών, οι Μπότας και Ζου έφεραν τα δυο μονοθέσια στους βαθμούς στην 8η και 9η θέση. Για πρώτη φορά τερμάτισαν και οι δύο στη δεκάδα παίρνοντας 6 πολύτιμους βαθμούς για την ομάδα, που πέρασε τη Haas και ανέβηκε στην 8η θέση των κατασκευαστών.

Η τελική κατάταξη του 18ου Grand Prix στο Κατάρ έχει ως εξής:

Μετά το τέλος του αγώνα ο Φερστάπεν εξέφρασε την επιθυμία για ακόμη περισσότερες νίκες, παρότι έχει 14 σε 17 αγώνες φέτος: «Ξεκαθάρισα τον αγώνα από το πρώτο μέρος. Μετά, διαχειρίστηκα τον ρυθμό και άλλαζα ελαστικά τη σωστή στιγμή. Οι McLaren ήταν γρήγορες σήμερα, πίεζαν, οπότε ήταν σκληρός αγώνας. Θα απολαύσω λίγο την κατάκτηση του τίτλου, αλλά απομένουν μερικοί αγώνες που θέλω να κερδίσω».

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Πιάστρι και Νόρις μετά το τέλος του αγώνα εδώ:

https://www.antenna.gr/watch/1672227/oi-diloseis-ton-norris-piastri-kai-verstappen

Δείτε την απονομή στους Φερστάπεν, Πιάστρι και Νόρις εδώ:

https://www.antenna.gr/watch/1672228/i-aponomi-stoys-verstappen-piastri-norris

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, στις 22:00, στις Η.Π.Α. για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

Το 18ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

