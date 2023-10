Αθλητικά

Formula 1 – GP Κατάρ: Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε νέο τίτλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος τίτλος για τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα, που έκανε την 14η νίκη του.

-

Μία ημέρα αφότου εξασφάλισε και μαθηματικά τον τρίτο διαδοχικό παγκόσμιο τίτλο του, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε ακόμη μία επίδειξη δύναμης στο Κατάρ, κατακτώντας τη 14η νίκη του στους 17 φετινούς αγώνες της Φόρμουλα Ενα.

Τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull ακολούθησε ο Αυστραλός Οσκαρ Πιάστρι με McLaren, ο οποίος ολοκλήρωσε το εξαιρετικό του τριήμερο με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, μετά τη χθεσινή (7/10) νίκη του στον αγώνα σπριντ.

Ο Βρετανός Λάντο Νόρις με την έτερη McLaren συμπλήρωσε την τριάδα του βάθρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρης - Ολυμπιακός: οι ερυθρόλευκοι “υπέταξαν” τους Θεσσαλονικείς

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Πόλεμος στο Ισραήλ - Ερντογάν: να δημιουργηθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ