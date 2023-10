Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν παγκόσμιος πρωταθλητής με... μαθηματική επικύρωση!

Ο Ολλανδός πιλότος της Formula 1, είναι με μαθηματική ακρίβεια για τρίτη συνεχόμενη φορά ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για τρίτη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν.

Η μαθηματική επικύρωση του -εδώ και καιρού βέβαιου- τίτλου του Ολλανδού έγινε σήμερα (7/10), πριν καν ολοκληρωθεί ο αγώνας σπριντ για το γκραν πρι του Κατάρ, λόγω της εγκατάλειψης του έτερου οδηγού της Red Bull, Σέρχιο Πέρες, ο οποίος ήταν ο μόνος που θεωρητικά μπορούσε ακόμη να καλύψει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

