Ηλεκτρικός: Πτώση ατόμου στις γραμμές

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στον Ηλεκτρικό λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές.

Άτομο έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ μεταξύ των σταθμών «N.IΩNΙΑ»-«HPΑΚΛΕΙΟ».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 Μετρό προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα «ΠEIPΑΙΑΣ-A.ΠATΗΣΙΑ» και «EIPΗΝΗ -KHΦΙΣΙΑ».

