Κοινωνία

Koρυδαλλός: νεαρός αλληλομαχαιρώθηκε με τον πατριό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των δύο ανδρών που αλληλομαχαιρώθηκαν στον Κορυδαλλό.

-

Ένας 19χρονος με τον 47χρονο πατριό του ενεπλάκησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (08/10) στην οικία τους στον Κορυδαλλό. Ο διαπληκτισμός κατέληξε με το να μαχαιρώνει ο ένας τον άλλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 19χρονος και ο 47χρονος νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στο ΚΑΤ αντίστοιχα.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τελικά αποτελέσματα Περιφέρειας Αττικής και οι έδρες

Μαρινάκης για Μπέο: Καταδικάζουμε τις δηλώσεις του - Αιχμές κατά ΣΥΡΙΖΑ για Πολάκη

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)