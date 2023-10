Κοινωνία

Κορυδαλλός: Σύλληψη 39χρονου για παραμέληση του 4χρονου παιδιού του

Ο μικρός εντοπίστηκε από γείτονα να κάνει βόλτες μόνος του στη γειτονιά και οδηγήθηκε στο Α,Τ, όπου αναζητήθηκε η οικογένεια του.

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής, αστυνομικοί, για την παραμέληση του 4χρονου παιδιού του.

Ο μικρούλης βγήκε από το σπίτι κι άρχισε να κάνει βόλτες στη γειτονιά του στον Κορυδαλλό, όπου τον εντόπισε ένας περίοικος και τον οδήγησης στο Α.Τ της περιοχής.

Ο πατέρας του 4χρονου εντοπίστηκε και συνελήφθη, αλλά λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

