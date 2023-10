Κοινωνία

Ψυχικό: Συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ (εικόνες)

Σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την ισραηλινή πρεσβεία. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, στο Παλαιό Ψυχικό.

Κάλεσμα για συμμετοχή στη διαδήλωση έχουν απευθύνει συλλογικότητες και κόμματα της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Διακοπή κυκλοφορίας στη συμβολή των Κατεχάκη και Κηφισίας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή των λεωφόρων Κατεχάκη και λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, προχώρησε η Αστυνομία λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

