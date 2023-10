Κοινωνία

Κουφονήσια: Φωτιά σε θαλαμηγό με δεκάδες επιβαίνοντες

Στο στο σημείο του συμβάντος, σπεύδει ένα πλωτό του λιμενικού.

Φωτιά από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό σκάφος σημαίας Μάλτας με 22 επιβαίνοντες έξω από το λιμάνι του Κουφονησίου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικό σκάφος και το tender της θαλαμηγού στο λιμάνι του νησιού.

Υπο το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Ερευνας και Διάσωσης στο σημείο του συμβάντος, σπεύδει ένα πλωτό του λιμενικού.

