Νησιά - Daily Telegraph: Οι 10 ανέγγιχτοι παράδεισοι της Ελλάδας

Τα ελληνικά νησιά δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο στη γη, αναφέρει η Daily Telegraph. Ποιους προορισμούς προτείνει σε εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Tους «δέκα τελευταίους ανέγγιχτους παραδείσους» της Ελλάδας προτείνει η Daily Telegraph σε εκατομμύρια Βρετανούς ταξιδιώτες, σύμφωνα με την εμπειρία και τα κριτήρια των ταξιδιωτικών συντακτών της https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/greece/the-last-unspoilt-islands-of-greece/.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο, «διασκορπισμένα στο γαλαζοπράσινο πέλαγος, τα Ελληνικά νησιά δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο στη γη. Είναι τα σκαλοπατάκια προς την ηλιόλουστη ελευθερία, το αεράκι με άρωμα θυμαριού, οι “νυσταγμένοι” ελαιώνες και οι νυχτερινές ρετσίνες, κάτω από μια λαμπρή “ζωφόρο” από αστέρια. Υπάρχει κάτι στοιχειώδες σε αυτά τα νησιά. Μετά από λίγες μέρες, αναπνέετε πιο βαθιά, κινείστε πιο αργά, συντονίζεστε σε ξεχασμένους βιορυθμούς. Γίνεστε τεμπέληδες. Τί πιο συναρπαστικό λοιπόν από το να επιλέξετε ένα ελληνικό νησί με όνομα που ίσως να μην έχετε ακούσει ποτέ ξανά».

Η μυθική Ικαρία του θεού Διονύσου και του Ίκαρου, η Αμοργός του «Απέραντου Γαλάζιου» και η «εξωφρενικά όμορφη» Αλόννησος που σε κάνει να τραγουδάς δυνατά, είναι τα τρία νησιά που βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου. Ακολουθούν η αποκάλυψη της Ανάφης, η Νίσυρος που αναδύεται σαν τη χαμένη Ατλαντίδα, τα Κύθηρα που «κρέμονται» από το νότιο άκρο της Πελοποννήσου, η Σαμοθράκη με τα σαγηνευτικά ηλιοβασιλέματα, και η Φολέγανδρος με τη «ληθαργική» ομορφιά της. Τον δεκάλογο των Ελληνικών παραδείσων συμπληρώνουν τα χαλαρά Κουφονήσια με την αρχιτεκτονική που θυμίζει κύβους ζάχαρης και το πάντα γοητευτικό Καστελόριζο που «κλέβει καρδιές».

Μιλώντας στο ΑΠΕ, εκπρόσωποι προορισμών της λίστας αναφέρονται στη εφετινή σεζόν:

«Η Αλόννησος εμφανίζει μια σπουδαία δυναμική. Η ανάπτυξη των καταδύσεων, οι υποβρύχιοι γάμοι και οι αειφόρες πρακτικές μας, έχουν τοποθετήσει το νησί στον "χάρτη" του διεθνούς τουρισμού. Ο Ιούλιος "έκλεισε" με 5% αύξηση αφίξεων σε σχέση με πέρυσι, ο Αύγουστος αναμένεται να έχει πληρότητες 90% έως 100% και ο Σεπτέμβριος προβλέπεται να διευρύνει τη σεζόν. Παράλληλα νέα έργα υποδομής που δρομολογούμε όπως για παράδειγμα ο βιολογικός καθαρισμός, η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και ο νέος λιμένας στις Σπαρτίνες, θα σηματοδοτήσουν ένα νέο "δρόμο" βιώσιμης ανάπτυξης για την Αλόννησο», δήλωσε ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης.

«Τα Κουφονήσια, η Δονούσα, η Σχοινούσα και η Ηρακλειά μαζί με τη Νάξο αποτελούν την "πολυνησία" της Ελλάδας και έχουν αναδειχθεί σε πόλο έλξης για ταξιδιώτες από όλο τον πλανήτη. Η επισκεψιμότητα για όλο το καλοκαίρι βρίσκεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα με τις αφίξεις να κάνουν ρεκόρ ανά διαστήματα, ενώ οι πληρότητες για τον Αύγουστο θα "αγγίξουν" το 100%. Οι ταξιδιωτικές ροές θα είναι πολύ αξιόλογες και όλο τον Σεπτέμβριο», επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

