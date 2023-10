Κόσμος

Μεσανατολικό – Μαδούρο: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων

Ο σοσιαλιστής Πρόεδρος της Βενεζουέλας τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ των Παλαιστινίων τονίζοντας πως υφίστανται «νέο απαρτχάιντ».

-

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο σοσιαλιστής Νικολάς Μαδούρο, κατηγόρησε χθες Δευτέρα το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» εναντίον των Παλαιστινίων, μετά την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης για την επιβολή «πλήρους πολιορκίας» στη Λωρίδα της Γάζας, παραπέμποντας σε ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε προσεκτικά, ανακοίνωση συναγερμού (...) μπροστά στη γενοκτονία που άρχισε εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα», είπε ο κ. Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση.

Αναγνωρίζοντας τις «θεμιτές ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλειά του», ο κ. Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά αναστατωμένος» χθες Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση περί επιβολής «πλήρους πολιορκίας» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο παρελθόν, έχουμε ήδη δει σφαγές, βάρβαρες σφαγές, εναντίον του παλαιστινιακού λαού», τόνισε ακόμη ο ηγέτης της Βενεζουέλας, συμπληρώνοντας πως οι Παλαιστίνιοι υφίστανται «νέο απαρτχάιντ».

«Απαιτούμε κατάπαυση του πυρός, απαιτούμε να εφαρμοστούν αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, απαιτούμε να χαίρουν σεβασμού τα δικαιώματα των λαών και απαιτούμε να αρχίσουν αμέσως ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να αποκατασταθούν τα ιστορικά δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού στην ανεξαρτησία, στη γη, στην ειρήνη. Συνηγορώ υπέρ του παλαιστινιακού λαού, συνηγορώ υπέρ της ειρήνης», πρόσθεσε ο κ. Μαδούρο.

Η Χαμάς εξαπέλυσε μαζική, αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ το Σάββατο, οδηγώντας στο ξέσπασμα πολέμου με κάπου 1.400 νεκρούς μέσα σε λιγότερες από 72 ώρες, με βάση τους επίσημους απολογισμούς στη μια και στην άλλη πλευρά.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απείλησε χθες Δευτέρα να εκτελέσει ισραηλινούς ομήρους σε αντίδραση στα φονικά πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα, που πολλαπλασιάστηκαν.

Το 2009, ο προκάτοχος του Νικολάς Μαδούρο, ο εκλιπών Ούγο Τσάβες, είχε επίσης κατηγορήσει το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν εξαπολυθεί στα τέλη του 2008.

