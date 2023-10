Life

“The 2NightShow” - Σκαφιδά: Η απόφαση να γίνει μητέρα και το όνομα που θα δώσει στον γιο της (βίντεο)

Τι εξομολογήθηκε στην εκπομπή "The 2night Show" και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η ηθοποιός.

Καλεσμένη στην εκπομπή “The 2night Show” βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Γιούλικα Σκαφιδά.

Η ηθοποιός, παραχώρησε μια συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε μεταξύ άλλων για την απόφαση να γίνει μητέρα, ενώ αποκάλυψε το όνομα που θα δώσει στον γιο της και τα κιλά που έχει πάρει μέχρι στιγμής στην εγκυμοσύνη της.

«Έχω βάλει 6 κιλά μέχρι στιγμής. Δεν προσέχω καθόλου. Είμαι τυχερή γιατί έχω μια πολύ εύκολη εγκυμοσύνη. Είναι το σκαρί. Δεν με πιάνει μανία να φάω κάτι. Κάποια πράγματα που αγαπούσα να τρώω δεν θέλω να τα βλέπω. Πίνω πολύ παγωμένο νερό που δεν έπινα ποτέ. Δεν έχω γίνει ευσυγκίνητη, οι φίλοι μου με λένε παγοκολόνα οι ορμόνες μου είναι σε καλή κατάσταση ακόμα…Το νιώθω το μωρό, είναι ένα πολύ ζωηρό έμβρυο», είπε αρχικά η Γιούλικα Σκαφιδά και συνέχισε:

«Ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ, όπως δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γίνω ηθοποιός, ήθελα να γίνω αστροφυσικός. Δεν σχεδίαζα ποτέ τα πράγματα, το μωρό δεν το είχα σκεφτεί, είχα αφιερωθεί στην καριέρα μου, έκανε ότι ήθελα. Η αδελφή μου έχει ένα μωράκι 2 ετών Από τότε που γεννήθηκε η ανιψιά μου που τώρα είναι δύο ετών άρχισα να το σκέφτομαι έντονα. Τότε είχα αρχίσει και είχα κάποιους εφιάλτες ότι είμαι έγκυος και πρέπει να πάω στο θέατρο και σκεφτόμουν που θα αφήσω το παιδί. Μετά ξυπνούσα, καταλάβαινα ότι ήταν όνειρο και ηρεμούσα».

Αξίζει να σημειωθεί πως η ηθοποιός αποκάλυψε πως θα δώσει στον γιο της το όνομα Άγγελος που είναι το όνομα του πατέρα της.

Δείτε στο παραπάνω βίντεο όσα δήλωσε η Γιούλικα Σκαφιδά.

