Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς σε περίπτερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπάλληλος κλειδώθηκε μέσα στο περίπτερο με τους ληστές να πυροβολούν επανειλημμένα την πόρτα για να την παραβιάσουν.

-

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων, στη Νέα Σμύρνη

Δυο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα επιχείρησαν να κάνουν ληστεία σε περίπτερο. Ο 55χρονος υπάλληλος που είχε βάρδια στο περίπτερο, κλειδώθηκε μέσα σε αυτό για να αποτρέψει τη ληστεία.

Οι επίδοξοι ληστές άρχισαν να πυροβολούν το περίπτερο, προσπαθώντας να παραβιάσουν την πόρτα, αλλά χωρίς να καταφέρουν τίποτα και μετά από λίγα λεπτά α[αποχώρησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή



The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο