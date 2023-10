Αθλητικά

Μπέτις – Παπασταθόπουλος βρίσκονται κοντά σε συμφωνία

Η ομάδα της Σεβίλλης θέλει τον Έλληνα διεθνή αμυντικό για να καλύψει το κενό του τραυματία Μαρκ Μπάρτρα.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, μετά από 2.5 χρόνια με τα ερυθρόλευκα, αποχώρησε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και στην Μπέτις.

Ο 35χρονος στόπερ είναι ελεύθερος και σύμφωνα με ΜΜΕ στην Ισπανία είναι στις τελικές επαφές με την ομάδα της Ανδαλουσίας, για να καλύψει το κενό του τραυματία Μαρκ Μπάρτρα στην άμυνα.

Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η ομάδα της Σεβίλης του έχει προτείνει μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

