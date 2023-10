Πολιτική

Εκλογές: Πότε θα γίνει το ντιμπέιτ Μπακογιάννη - Δούκα

Οι δύο υποψήφιοι για τον Δήμο Αθηναίων θα "αναμετρηθούν" σε ντιμπέιτ πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Αύριο Τετάρτη (11/10) στις 21:15 θα διεξαχθεί το ντιμπέιτ του Κώστα Μπακογιάννη και του Χάρη Δούκα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι Αθηναίων, οι οποίοι διεκδικούν τη δημαρχία στις επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου συμφώνησαν στην τηλεμαχία και η ΕΡΤ με ανακοίνωσή της, την οριστικοποίησε.

Όπως αναφέρει, οι όροι θα συμφωνηθούν σήμερα Τρίτη, σε συνάντηση της διεύθυνσης της ΕΡΤ με τους εκπροσώπους των δύο υποψηφίων και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και από το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ERTNEWS.

Ο Κώστας Μπακογιάννης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Δευτέρας και μίλησε για το εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, το ποσοστό του Κασιδιάρη αλλά και για το ότι όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών τη Κυριακής, ο ίδιος θα είναι παρών τα επόμενα 5 χρόνια στο Δήμο Αθηναίων και δεν έχει άλλες σκέψεις.

