ΕΠΟ: Ο Φρόιντφελντ για τη θέση του αρχιδιαιτητή

Ο Φρόιντφελντ ήταν ανθυποψήφιος του Μαρκ Κλάτενμπεργκ το 2020 για να αναλάβει την προεδρία της ΚΕΔ.

Η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία προκρίνει τη λύση του Σουηδού Πίτερ Φρόιντφελντ για να πάρει τη θέση του Στιβ Μπένετ στην προεδρία της ΚΕΔ.

Σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, με βασικό θέμα συζήτησης τον νέο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας.

Η πρόταση του προέδρου της ομοσπονδίας, Τάκη Μπαλτάκου, είναι ο Φρόιντφελντ, πρόσωπο πλήρως αποδεκτό από την UEFA, όπως σχετικά ειπώθηκε στη συνεδρίαση.

Να σημειωθεί πως ο Φρόιντφελντ ήταν ανθυποψήφιος του Μαρκ Κλάτενμπεργκ το 2020 για να αναλάβει την προεδρία της ΚΕΔ. Ο 59χρονος σήμερα Σουηδός σφύριξε στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2008.

