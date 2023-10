Οικονομία

ΔΝΤ: Ισχυρή ανάπτυξη για την Ελλάδα το 2023 και το 2024

Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τον πληθωρισμό και την ανεργία στην Ελλάδα.

Ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,5% φέτος και 2% το 2024 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic Outlook).

Η αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναμένεται 0,7% φέτος και 1,2% το 2024, δηλαδή σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με της Ελλάδας.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, όπως μετριέται με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, το Ταμείο προβλέπει ότι θα μειωθεί σε μέσα επίπεδα στην Ελλάδα στο 4,1% φέτος και στο 2,8% το 2024, ενώ για την Ευρωζώνη προβλέπεται να μειωθεί στο 5,6% και 3,3%, αντίστοιχα.

Η μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα προβλέπεται να συνεχισθεί, με το ποσοστό της να υποχωρεί στο 10,8% φέτος και το 9,3% το 2024 από 12,4% πέρυσι.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να μειωθεί στο 6,9% του ΑΕΠ φέτος και περαιτέρω στο 6% του ΑΕΠ το 2024. Για την Ευρωζώνη προβλέπεται πλεόνασμα 1,2% του ΑΕΠ φέτος που θα αυξηθεί στο 1,4% το 2024.

Η παγκόσμια οικονομία

Για την παγκόσμια οικονομία, το ΔΝΤ αναφέρει ότι έδειξε ανθεκτικότητα στις διαδοχικές κρίσεις της πανδημίας και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά η ανάκαμψη παραμένει αργή και δεν είναι ομοιόμορφη.

Προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί 3% φέτος, όσο προβλεπόταν και τον Ιούνιο, και 2,9% το 2024 έναντι οριακά υψηλότερης πρόβλεψης τον Ιούνιο. Οι προβλέψεις παραμένουν χαμηλότερες από τον ιστορικό μέσο όρο (περίοδος 2000-2019) που ήταν 3,8%.

Για τις ΗΠΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,1% φέτος και 1,5% το 2024, ενώ για την κινεζική οικονομία 5% και 4,2%, αντίστοιχα.

«Παρά την ανθεκτικότητα που υπήρξε φέτος με την ανάκαμψη μετά το εκ νέου άνοιγμα και την πρόοδο στη μείωση του πληθωρισμού, είναι πολύ νωρίς να υπάρξει εφησυχασμός», σημειώνει το Ταμείο, προσθέτοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη σε σχέση με την προβλεπόμενη πορεία της πριν την πανδημία και υπάρχουν αυξανόμενες αποκλίσεις μεταξύ των περιοχών.

