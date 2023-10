Life

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ γιορτάζει την 12η επέτειο γάμου με τη σύζυγό του

Επέτειο γάμου έχει ο δημοφιλής τραγουδιστής με την επί 12 χρόνια σύζυγό του.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) γιορτάζει κάτι ξεχωριστό! Το θρυλικό σκαθάρι, έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τη σύζυγό του Νάνσι Σέβελ (Nancy Shevell), καθώς συμπλήρωσαν 12 χρόνια κοινής πορείας.

«Ευτυχισμένη επέτειο στην υπέροχη σύζυγό μου, Nάνσι. Ας περάσουμε υπέροχα» έγραψε ο σταρ των Beatles στη λεζάντα της ανάρτησής του και μοιράστηκε με τους 4,2 εκατομμύρια ακολούθους του μια κοινή τους φωτογραφία, από διακοπές στην Ελλάδα.

Αμέσως η ανάρτηση γέμισε ευχές από διάσημους φίλους τους ζευγαριού. Μεταξύ άλλων, η Ρίτα Γουίλσον(Rita Wilson) έγραψε: «Ευτυχισμένη επέτειο! Εσείς οι δύο είστε οι καλύτεροι!» ενώ η Βρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, Τουίγκυ Λόσον (Twiggy Lawson) ευχήθηκε με τη σειρά της: «Χρόνια πολλά, πανέμορφο ζευγάρι».

Οπως αναφέρει το People, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Μάιο του 2011 και ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του ίδιου έτους σε μια λιτή τελετή στο Old Marylebone Town Hall στο Λονδίνο.

Ωστόσο η 9η Οκτωβρίου σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο για τον σταρ. Είναι τα γενέθλια του Τζον Λένον (John Lennon) ο οποίος θα έκλεινε τα 83 του χρόνια αν δεν είχε δολοφονηθεί το Δεκέμβριο του 1980 μπροστά από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη. «Γιορτάζω τα γενέθλια του υπέροχου φίλου και συνεργάτη μου» έγραψε σε νέα του ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στο οποίο εμφανίζεται να τραγουδά μπροστά σε ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του Λένον.

