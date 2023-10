Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαστεργίου: Το νέο wallet στο κινητό καταργεί όλα τα έγγραφα στις συναλλαγές πολιτών – Δημοσίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την χρήση της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και το πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις».

-

Αναφερόμενος ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στην επόμενη μέρα της ψηφιοποίησης, επεσήμανε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open ότι «η επόμενη μέρα είναι το νέο wallet, η νέα εφαρμογή στο κινητό που με την έγκρισή του ο πολίτης θα μπορεί να διεκπεραιώνει τις δουλειές του χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζει κανένα έγγραφο».

Χαρακτήρισε μεγάλη μεταρρύθμιση τον προσωπικό αριθμό, «ο οποίος θα είναι το ΑΦΜ μας συν τρία ψηφία και με αυτόν τον αριθμό που θα παραχθεί τον Δεκέμβριο, θα μπορεί ο πολίτης να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή στο Δημόσιο. Ο προσωπικός θα είναι καταγεγραμμένος στις νέες ταυτότητες μετά τον Δεκέμβριο». Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου τον προσωπικό αριθμό θα τον επιλέγει ο ίδιος ο πολίτης, καθώς «θα ανοίξει πλατφόρμα στο gov.gr και θα επιλέξει τον προσωπικό του αριθμό».

Στο μεταξύ έκανε λόγο για την χρήση της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς όπως είπε μπορεί να μας δώσει έγκαιρη πρόγνωση ή στις περιπτώσεις πυρκαγιών «με συστήματα που έχουν αναπτυχθεί με λέιζερ να έχεις ένα γρήγορο σήμα ότι πιθανόν σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή να έχεις πυρκαγιά. Ήδη δοκιμάζουμε τέτοια συστήματα ώστε την επόμενη περίοδο να τα έχουμε σε χρήση», ενώ επανέλαβε την πλατφόρμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών για ακαθάριστα οικόπεδα. «Από 1η Μαΐου όλα αυτά θα είναι ηλεκτρονικά, ο πολίτης θα ξέρει πως το οικόπεδό του θα πρέπει να είναι καθαρό, θα λάβει ένα μήνυμα και εάν δεν το κάνει θα επιβάλλεται αυτόματα και ηλεκτρονικά από τον δήμο το πρόστιμο».

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» ο υπουργός σημείωσε ότι είναι ένα πρόγραμμα που δίνει την δυνατότητα στον κάθε δήμο να δει τις ανάγκες που έχει και «μέσα στα επόμενα δυο χρόνια θα πρέπει να υλοποιήσει λύσεις που θα κάνουν την ζωή των πολιτών πιο εύκολη».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή



The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο