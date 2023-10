Πολιτισμός

Θεσσαλία: Ο ΕΕΣ στο πλευρό των πληγέντων (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε εκ νέου μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες της Θεσσαλίας.

Την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε 100.000 μπουκάλια εμφιαλωμένο νερό στις πληγείσες από τις φονικές πλημμύρες περιοχές της Θεσσαλίας.

Η μεγάλη ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παραδόθηκε σήμερα με επιτυχία στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματά του και ήδη έχει ξεκινήσει η διανομή στους πολίτες από τους εθελοντές. Συνολικά ο Ε.Ε.Σ. έχει αποστείλει μέχρι στιγμής 300.000 εμφιαλωμένα νερά σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Παράλληλα, στις αποθήκες του Ε.Ε.Σ. έχουν συγκεντρωθεί από την αγάπη και την αλληλεγγύη του κόσμου περίπου 100 τόνοι τροφίμων για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά τον ΟΠΑΠ για την άμεση ανταπόκρισή του στο κάλεσμά του, προσφέροντας ευγενική χορηγία 100.000 μπουκαλιών νερού προς ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Ελλάδας αλλά και για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη στο έργο και τις δράσεις του Οργανισμού.

