Ζάκυνθος: Πατέρας άρπαξε το παιδί του από το νοσοκομείο

Συνελήφθη η νοσοκόμα που τον εμπόδισε να πάρει το παιδί από το νοσοκομείο Ζακύνθου.

Πατέρας παιδιού που φιλοξενείτο στο Νοσοκομείο Ζακύνθου άρπαξε το ανήλικο, ενώ η νοσοκόμα που τον εμπόδισε συνελήφθη.

Η νοσηλεύτρια κρατείται από τη Δευτέρα το βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής γιατί δεν εμπόδισε τον πατέρα να πάρει διά της βίας το παιδί του από το νοσοκομείο όπου φιλοξενείται με εισαγγελική εντολή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος τονίζει ότι «είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει» και περιγράφει ότι «είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο νοσοκομείο της Ζακύνθου. Στην παιδιατρική κλινική φιλοξενούνται δύο παιδιά με εισαγγελική εντολή στην παιδιατρική κλινική από τις 24 Αυγούστου. Γιατί; Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Χθες βράδυ ο πατέρας άρπαξε το ένα παιδί και εξαφανίσθηκε. Η αστυνομία συνέλαβε την νοσηλεύτρια βάρδιας της παιδιατρικής κλινικής και κρατείται στο τμήμα. Έλεος. Προφανώς εξετάζεται εάν περάσει αυτόφωρο. Τι άλλο θα μας συμβεί. Υπάρχουν δεκάδες κλίνες φιλοξενίας παιδιών στις προνοιακές μονάδες κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Τον χειμώνα θα αυξηθούν κατά πολύ τα παιδιά στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή».

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότερα από 70 παιδιά φιλοξενούνται στα νοσοκομεία όλης της χώρας με εισαγγελική εντολή, εξαιτίας της αναγκαστικής απομάκρυνσής τους από το ακατάλληλο γι’ αυτά οικογενειακό περιβάλλον. Τα περισσότερα δε βρίσκονται σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία, καθώς δεν υπάρχουν ειδικές προνοιακές μονάδες.

«Η αρμόδια υπουργός κα Ζαχαράκη δεν καταδέχεται να μας ακούσει» τόνισε ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος και αναρωτήθηκε: «το νέο υπουργείο πού βρίσκεται;».

Πηγή: tempo24.news

