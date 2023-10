Υγεία - Περιβάλλον

“Μαϊμού” οδοντοτεχνίτης: Βαριές κατηγορίες μετά τις καταγγελίες

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο άνδρας που λειτουργούσε οδοντιατρείο χωρίς άδεια.

Το εύρος της δράσης του 51χρονου που συνελήφθη μετά από καταγγελία ασθενούς ότι λειτουργούσε οδοντιατρείο χωρίς πτυχίο, θα διερευνήσει η Εισαγγελία καθώς και άλλοι πολίτες κατέφυγαν στις Αρχές σε βάρος του.

Ο καταγγελομενος δήθεν οδοντίατρος, από την Ηλιούπολη, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα μετά την πρώτη καταγγελία, έχοντας δηλώσει στους αστυνομικούς ότι είναι οδοντοτεχνίτης. Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της άσκησης επαγγέλματος χωρίς πτυχίο και παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου.

Παράλληλα η Εισαγγελία ξεκινά, με αφορμή άλλες καταγγελίες πολιτών που έφθασαν στις αστυνομικές Αρχές, προκαταρκτική εξέταση, ώστε με ερευνηθεί όλη η δραστηριότητα του 51χρονου.

Η εισαγγελική έρευνα αφορά τα αδικήματα της απάτης και των σωματικών βλαβών και θα την διενεργήσει ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης.

