Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με έναν όρο οι 17χρονοι για την επίθεση σε συνομήλικό τους

Οι 17χρονοι συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία συνομήλικού τους ότι δέχθηκε σωματική βία και απειλές με πιστόλι για να εξοφλήσει χρέος από προγενέστερη μεταξύ τους συναλλαγή ναρκωτικών.

Υπό τον όρο να παρακολουθούν ψυχολογικό πρόγραμμα αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά την απολογία τους στην τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι τέσσερις 17χρονοι που συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία συνομήλικού τους ότι δέχθηκε σωματική βία και απειλές με πιστόλι για να εξοφλήσει χρέος από προγενέστερη μεταξύ τους συναλλαγή ναρκωτικών.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την καταγγελία, διαδραματίστηκε τον προηγούμενο μήνα στην περιοχή των Ταγαράδων, όπου οι τέσσερις ανήλικοι επιτέθηκαν, στη μέση του δρόμου, στον 17χρονο, με καταγωγή από την Αλβανία, την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο. Η επίθεση φαίνεται πως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, ενώ το οπτικοακουστικό υλικό περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Οι νεαροί κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη μετά από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, απόπειρα εκβίασης και βαριάς σωματικής βλάβης, συμμορία και κατά περίπτωση για οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ κρατήθηκαν για πέντε ημέρες στα κρατητήρια.

Παρουσία των γονιών τους στο ανακριτικό γραφείο απολογήθηκαν σήμερα ο ένας μετά τον άλλο, παρουσιάζοντας τη δική τους θέση για το καταγγελλόμενο περιστατικό. Όπως έγινε γνωστό, αρνήθηκαν ότι εκβίασαν τον 17χρονο κι ότι το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ που φέρεται να αξίωσαν δεν συνδεόταν με συναλλαγή ναρκωτικών (ινδική κάνναβη), αλλά ήταν προϊόν δανεισμού. Κάποιοι αποδέχθηκαν τον ξυλοδαρμό, ενώ όσον αφορά τις απειλές που κατήγγειλε ο 17χρονος πως δέχθηκε με πιστόλι απολογήθηκαν, κατά πληροφορίες, ότι επρόκειτο για ψεύτικο όπλο το οποίο χρησιμοποίησαν για να τον τρομάξουν. Για τις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης (συνολικού βάρους 187,6 γραμμαρίων) που εντοπίστηκαν στο σπίτι ενός εξ αυτών, ο εμπλεκόμενος ανήλικος ανέφερε ότι ήταν για προσωπική του χρήση.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να τους επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της παρακολούθησης ψυχολογικού προγράμματος, δύο φορές τον μήνα.

