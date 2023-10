Οικονομία

Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Ανάπτυξη ποιοτικών ρυθμών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης.

«Ο κύριος σκοπός της κυβέρνησής μας παραμένει η υψηλών ποιοτικών ρυθμών ανάπτυξη που θα ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη έναρξη της συζήτησης με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, στην ανοιχτή εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

«Η ανάπτυξη δεν έχει μόνο αμιγώς δημοσιονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία προσδιορίζονται από τα επίσημα στατιστικά, όπως αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ και την ευρωπαϊκή επιτροπή, πρέπει να είναι μια ανάπτυξη η οποία δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, μια ανάπτυξη που οδηγεί στη σύγκλιση των ελληνικών μισθών με τους ευρωπαϊκούς, μια ανάπτυξη που θα δίνει μεγάλη έμφαση στην έννοια της βιωσιμότητας και της πράσινης μετάβασης. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί τώρα και με μεγαλύτερη έμφαση η έννοια της ανθεκτικότητας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και επίσης η ανάπτυξη δεν μπορεί να αγνοεί τις κολοσσιαίες αλλαγές στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης , την επόμενη φάση της ψηφιακής αναβάθμισης η οποία αλλάζει τα πάντα στο πως αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με την τεχνολογία» ανέφερε.

«Και βέβαια μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να έχει ουσιαστικά έμπρακτα χαρακτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι ώστε να μην διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, αλλά να μικραίνουν με βάση όλους τους δείκτες που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες» ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει χωρίς να γίνουν τα λάθη του παρελθόντος.

Αναφερόμενος στο θέμα της ενέργειας είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα υπογραμμίζοντας ότι αυτά από μόνα τους δεν φτάνουν εάν δεν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας.

«Η χώρα μπορεί να γίνει εξαγωγέας ενέργειας μέσα στην επόμενη πενταετία» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων, αφού υπογράμμισε ότι η ανεργία αποκλιμακώνεται με γρήγορους ρυθμούς, στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές συμπερίληψης.

Για την λειτουργία του κράτους ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το γεγονός ότι αυξάνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων όχι οριζόντια και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση είναι μια μεγάλη τομή στο δημόσιο τομέα.

«Έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε στη δικαιοσύνη, είναι κεντρικός μεταρρυθμιστικός βραχίονας για την επόμενη τετραετία» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

