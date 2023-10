Πόλεμος στο Ισραήλ: Πολίτες ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο από τα μπαλκόνια τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές παραμένουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με εκατόμβη νεκρών και αποκρουστικές εικόνες.

-

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς εξαπολύει μπαράζ ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας κατά της νότιας παράκτιας ισραηλινής πόλης Ασκελόν.

Τουλάχιστον 900 νεκροί και 4.600 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Στη σχετική ενημέρωση, υπογραμμίζεται ότι μεταξύ των νεκρών είναι 260 παιδιά και 230 γυναίκες. Παράλληλα, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ ενώ 2.700 έχουν τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα, το κράτος του Ισραήλ στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ανέβασε βίντεο από μία γειτονιά όπου πολίτες ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο από τα μπαλκόνια τους. «Δεν θα λυγίσουμε» είναι το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Beautiful: an entire Israeli neighborhood gathers on their balconies to sing Hatikva, our national anthem.



We will not be broken. pic.twitter.com/NYBLpAdKTS