Ισραήλ – Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: Συνοριακός έλεγχος σε ύποπτους μαχητές της Χαμάς (βίντεο)

Παγκόσμια αποκλειστικότητα κατέγραψαν ο Νικόλας Βαφειάδης και ο Βασίλης Ρόζος, απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στο Ισραήλ.

Με μπλόκα σε στρατηγικά σημεία Ισραηλινοί προσπαθούν να εντοπίσουν μαχητές της Χαμάς που μπορεί να κινούνται ελεύθεροι.

Έχουν ήδη εντοπίσει 1500 νεκρούς εισβολείς, όσοι όμως διασώθηκαν και βρίσκονται σε ισραηλινό έδαφος υποπτεύονται πως θα κινηθούν κατά στρατηγικών στόχων ή όποιων άλλων στόχων, προτού τους εκτελέσουν.

Ο οπερατέρ του ΑΝΤ1, Βασίλης Ρόζος, κατέγραψε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα τον τρόπο τον οποίον χειρίζονται οι Ισραηλινοί τους ύποπτους μαχητές της Χαμάς. Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Ισραήλ, Νικόλας Βαφειάδης, με φωνές και πυροβολισμούς, τους αναγκάζουν να πέσουν στο έδαφος. Γειτονικά μπλόκα κάνουν αισθητή την παρουσία τους, πυροβολώντας στον αέρα. Τους αναγκάζουν να αφαιρέσουν σταδιακά όλα τους τα ρούχα, για να βεβαιωθούν πως δεν είναι ζωσμένοι με εκρηκτικά, τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας.

Όταν πια έχουν ξεγυμνωθεί κυριολεκτικά και έχουν βεβαιωθεί πως οι ύποπτοι μαχητές της Χαμάς δεν αποτελούν κίνδυνο, τους συλλαμβάνουν.

Όλα αυτά εξελίσσονται την ώρα που η Χαμάς εκτοξεύει ρουκέτες διαπερνώντας το θεωρητικά αδιαπέραστο αντιαεροπορικό σύστημα του Ισραήλ.

Το συνεργείο του ΑΝΤ1 βρέθηκε κυριολεκτικά δίπλα στο σημείο που το αντιεραεροπορικός πύραυλος αναχαίτισε ρουκέτα της Χαμάς, ενώ ταυτόχρονα και άλλοι πύραυλοι εκτοξεύονταν από άλλα σημεία.

