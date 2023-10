Κοινωνία

Κύκλωμα ελληνοποιήσεων: Στη φυλακή ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Τέσσερις κατηγορούμενοι για την εμπλοκή τους σε κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων πήραν το δρόμο για τις φυλακές.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ που συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπλοκή στο κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων, μέσω πλαστών διαβατηρίων και ταυτοτήτων, τη δράση του οποίου αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, ύστερα από πολύμηνη έρευνα.

Εκτός από τον 58χρονο πρώην αστυνομικό, στη φυλακή οδηγούνται, ο 59χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, όπως επίσης άλλα τρία μέλη του (δύο γυναίκες κι ένας άντρας). Αντίθετα, αφέθηκαν ελεύθεροι η σύζυγος και ο γιος του 59χρονου που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση.

Είχαν προηγηθεί οι μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον της 2ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και η ποινική τους μεταχείριση αποφασίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως.

Τόσο ο 59χρονος, κατηγορούμενος ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, όσο και ο αξιωματικός εν αποστρατεία, αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες κατηγορίες και υπεραμύνθηκαν της αθωότητάς τους. Κατά πληροφορίες, απολογήθηκαν λέγοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις παράνομες εκδόσεις διαβατηρίων και ταυτοτήτων και τονίζοντας ότι δεν προέκυψε καμία απολύτως συναλλαγή μεταξύ τους, Ο πρώτος δε, ανέφερε ότι εκτελούσε απλώς χρέη διερμηνέα κατά την προσέλευση των ενδιαφερόμενων για την έκδοση των εγγράφων.

Από την έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ, προέκυψε ότι η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2021, με τα κέρδη της να υπολογίζονται σε 210.000 ευρώ και επωφελούμενους αλλοδαπούς από την πρώην ΕΣΣΔ, που στην πλειονότητά τους διέθεταν ποινικό παρελθόν στην χώρα καταγωγής τους και μετά την παραλαβή των πλαστών εγγράφων, όχι μόνο αποκτούσαν την ελληνική ιθαγένεια απολαμβάνοντας όλα τα δικαιώματα που αυτή συνεπάγεται, αλλά πετύχαιναν και τη διαγραφή των ποινικών τους μητρώων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι επωφελούμενοι φαίνεται πως ταξίδευαν ακολούθως για μόνιμη εγκατάσταση στον Καναδά, στις ΗΠΑ και σε χώρες της Ε.Ε., όπως την Πορτογαλία και την Ιταλία. Η δικογραφία περιλαμβάνει 24 περιπτώσεις παράνομης έκδοσης ελληνικών δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων, με την «ταρίφα» για κάθε επιτυχή έκδοση εγγράφου να κυμαίνεται στις 15.000 ευρώ.

