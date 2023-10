Κόσμος

Αφγανιστάν: νέος ισχυρός σεισμός έπληξε την χώρα

Ο σεισμός έγινε στην ίδια περιοχή που είχε δεχτεί το φονικό χτύπημα του εγκέλαδου.

Σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών έπληξε σήμερα το δυτικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών και σεισμολογικών ερευνών (USGS), περιοχή όπου ήδη έχασαν τη ζωή τους πάνω από 2.000 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας προηγούμενου σεισμού, που χτύπησε το Σάββατο.

Ο σεισμός, σε σχετικά μικρό βάθος, καταγράφτηκε περί τις 05:10 (τοπική ώρα· στις 03:40 ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σχεδόν 30 χιλιόμετρα από την πόλη Χεράτ, κατά τα δεδομένα του USGS.

Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) ανέφερε επίσης ότι κατέγραψε σεισμό 6,3 βαθμών στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν, σε βάθος 10 χιλιομέτρων.