Παραγουάη: Φωτιά και ομηρία στη μεγαλύτερη φυλακή (εικόνες)

Σοβαρά επεισόδια στην μεγαλύτερη φυλακή της Παραγουάης. Εμπρησμός, ομηρία δεσμοφυλάκων και τραυματισμοί.

Κρατούμενοι στη μεγαλύτερη φυλακή της Παραγουάης, την Τακουμπού, σε προάστιο της πρωτεύουσας Ασουνσιόν, εξεγέρθηκαν χθες Τρίτη, έθεσαν υπό ομηρία 11 μέλη του προσωπικού ασφαλείας κι έβαλαν φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Δύο από τους ομήρους αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, ενώ η κυβέρνηση κινητοποίησε τον στρατό πέρα από άλλες δυνάμεις, σύμφωνα με τον παραγουανό υπουργό Εσωτερικών Ενρίκε Ριέρα.

Ο κ. Ριέρα ανέφερε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκαν δυο αστυνομικοί στα επεισόδια στη φυλακή.

Στην Τακουμπού είναι έγκλειστοι κάπου 4.000 άνθρωποι. Η εγκατάσταση, με οροφή από τσίγκο, είναι σε κακή κατάσταση.

Ειδικοί σε ζητήματα ασφάλειας τονίζουν πως συμμορίες έχουν σχεδόν τον απόλυτο έλεγχο της φυλακής.

Όπως κατέγραψαν φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, η είσοδος της Τακουμπού βρισκόταν στις φλόγες, ωστόσο οι αρχές διαβεβαίωσαν πως αργότερα η πυροσβεστική έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Ακόμη, κατέγραψαν κρατούμενο καθώς πετροβολούσε φύλακα και αστυνομικούς με ασπίδες.

Στο μεταξύ έξω από τη φυλακή είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς κρατουμένων που περίμεναν νέα για τους δικούς τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ριέρα διαβεβαίωσε πως αφού τερματιστεί αυτή η κρίση, η κυβέρνηση θα αρχίσει να επεξεργάζεται σχέδιο μεταρρύθμισης του σωφρονιστικού συστήματος.

